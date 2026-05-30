Un furto di generi alimentari in un supermercato è costato il ritorno in carcere a un operaio di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Selargius in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari che ha disposto la sospensione della misura alternativa alla detenzione di cui beneficiava e la contestuale carcerazione.

Il provvedimento arriva a seguito di un episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando il trentunenne era stato denunciato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe sottratto diversi prodotti alimentari dagli scaffali di un supermercato situato all’interno di un noto centro commerciale del litorale quartese.

La refurtiva era stata recuperata durante l’intervento dei militari e successivamente restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale.

La commissione del nuovo reato ha però comportato la violazione delle prescrizioni previste dal regime alternativo al carcere a cui era sottoposto. Una circostanza che ha spinto l’Autorità giudiziaria a revocare il beneficio e ad aggravare la misura restrittiva.

I carabinieri di Selargius hanno rintracciato il 31enne presso la sua abitazione, notificandogli il provvedimento e procedendo all’arresto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere Ettore Scalas di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza svolte quotidianamente dall’Arma per garantire il rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e la sicurezza del territorio.