Pomeriggio di fuoco e fumo a Quartu Sant’Elena, dove un incendio divampato improvvisamente nella località di Pitz’e Serra ha fatto scattare lo stato di massima allerta, richiedendo il tempestivo e massiccio intervento del Corpo Forestale. Le fiamme, alimentate dalle condizioni odierne, hanno minacciato la zona spingendo le autorità a mobilitare rapidamente sia le forze di terra che i mezzi aerei per evitare che il rogo potesse estendersi pericolosamente al tessuto urbano circostante.

Per domare l'incendio si è reso necessario il supporto aereo, arrivato con il decollo immediato di un elicottero della flotta regionale proveniente dalla base operativa di Villasalto. Il mezzo sta effettuando continui sganci d'acqua per supportare e proteggere le squadre a terra, impegnate in prima linea nel contrastare l'avanzata del fronte del fuoco. A coordinare l'intera e complessa macchina dei soccorsi è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, appartenente alla Stazione Forestale di Sinnai, che sul posto sta dettando i tempi e le strategie per arginare la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza l'intera area interessata.

Mentre le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica sono ancora in pieno svolgimento, non si hanno ancora notizie precise circa la stima dei danni e l'esatta estensione dell'ettorato andato in fumo. Restano al momento sconosciute anche le cause che hanno dato origine al rogo, sulle quali si farà luce solo una volta terminate le procedure di emergenza. La situazione rimane sotto lo stretto e costante monitoraggio degli operatori sul campo, che continuano a vigilare per scongiurare qualsiasi pericoloso focolaio residuo.