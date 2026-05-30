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Un incendio è scoppiato nelle campagne di Ortacesus, in località Gora Mitza de Siddu, facendo scattare l’intervento del Corpo Forestale per le operazioni di spegnimento.
Per fronteggiare il rogo è stato attivato un elicottero della base operativa del Corpo Forestale di Villasalto, impiegato a supporto delle squadre che stanno operando sul terreno nel tentativo di contenere l’avanzata delle fiamme.
Le attività sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Senorbì, che sta dirigendo gli interventi necessari per circoscrivere l’incendio ed evitare che possa estendersi ulteriormente alle aree circostanti.
Le operazioni di contrasto al fuoco sono tuttora concentrate sul contenimento del fronte dell’incendio, con uomini e mezzi impegnati per riportare la situazione sotto controllo nel più breve tempo possibile.