I Carabinieri della Stazione di Fonni hanno denunciato in stato di libertà due persone ritenute responsabili, in concorso, di una presunta truffa legata a false offerte di lavoro online. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro.

L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino che ha raccontato di essere stato contattato sulla piattaforma Telegram da un account identificato come "DAD'S ADVICE TNORASHIKIN". Attraverso il profilo veniva proposta un’attività lavorativa online descritta come semplice e particolarmente redditizia, con la promessa di consistenti guadagni giornalieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata convinta a effettuare due bonifici bancari, rispettivamente di 50 e 150 euro, presentati come somme necessarie per attivare le presunte attività lavorative.

Gli accertamenti eseguiti dai militari sui movimenti finanziari hanno consentito di seguire il percorso del denaro e individuare gli intestatari dei conti correnti sui quali erano confluite le somme. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria sono quindi stati emessi decreti di perquisizione personale e domiciliare, eseguiti con il supporto delle Stazioni Carabinieri competenti per territorio.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate le carte prepagate utilizzate per ricevere i bonifici della persona truffata.

L’Arma invita i cittadini a prestare particolare attenzione alle offerte di lavoro ricevute tramite applicazioni di messaggistica privata e a diffidare di qualsiasi proposta che preveda il versamento anticipato di denaro. In caso di dubbi è consigliabile non effettuare pagamenti e rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi processuali.