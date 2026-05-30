L’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il lavoro della maggioranza regionale e il rapporto con la base dem. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde a margine dell’assemblea regionale del M5s in corso a Oristano, alla quale partecipa anche il leader del Movimento Giuseppe Conte.

Interpellata sui rapporti con il Partito Democratico, Todde ha ribadito la solidità dell’intesa politica che sostiene la giunta regionale. "Con il Partito Democratico i rapporti sono quelli di alleati che devono costruire un percorso insieme, che si conoscono anche durante il percorso perché noi abbiamo lavorato al governo, anche se in una regione ovviamente anche le dinamiche sono differenti. Io sono contenta dei miei alleati".

La presidente ha poi voluto sottolineare il legame con gli elettori e i militanti del Pd, evidenziando il valore del confronto all’interno della coalizione di centrosinistra. "Soprattutto rivendico una cosa: io ho un rapporto privilegiato con la base del Partito Democratico, anzi sono quelli che mi danno insieme alla mia fiducia, consigli, che mi supportano e questo vuol dire rappresentare non solo un partito ma tutta la coalizione", ha concluso.