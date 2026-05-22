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Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio nelle campagne di Noragugume, dove dalle 15:30 circa sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte delle fiamme.
Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer. A causa dell’estensione dell’incendio si è reso necessario anche l’arrivo di una seconda squadra in supporto dal distaccamento di Abbasanta.
Le operazioni di spegnimento e bonifica risultano ancora in corso e al momento, secondo quanto riferito dai soccorritori, non si registrano danni a persone o strutture.
I vigili del fuoco stanno lavorando per circoscrivere completamente il rogo ed evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente nelle aree circostanti, favorite dalle condizioni climatiche e dalla vegetazione secca.