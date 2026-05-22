Una stagione da incorniciare per Marco Palestra, esterno di difesa del Cagliari in prestito dall'Atalanta. Il 21enne è stato eletto miglior difensore del campionato di Serie A 2025/26. Un riconoscimento meritato, che arriva al termina di un'annata da protagonista assoluto della salvezza rossoblù.

Palestra, che a fine stagione farà ritorno a Bergamo, si è sin da subito imposto nelle gerarchie di Pisacane, prendendosi la titolarità sulla fascia destra e convincendo sempre più di settimana in settimana. La sua costanza è stata così premiata dalla Lega Serie A con il prestigioso riconoscimento.

Va sottolineato, per completezza, che a vincere l'Mvp assoluto (quindi tutti i ruoli compresi) della Serie A è stato Federico Dimarco, anche lui inserito nella lista dei difensori. Il collega interista ha così "liberato" lo slot per Palestra. Gli altri premiati sono stati Mile Svilar della Roma in porta, Nico Paz del Como a centrocampo, e Lautaro Martinez dell'Inter in attacco.