Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 729, l’arteria che collega Sassari a Olbia.

Il tamponamento, che ha coinvolto due automobili dirette verso Olbia, si è verificato all’altezza del chilometro 20, nel territorio di Ozieri. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine.

Due dei quattro occupanti coinvolti hanno riportato ferite lievi e sono stati assistiti sul posto dagli operatori del 118. Più serie invece le condizioni degli altri due feriti, che avrebbero subito contusioni e traumi da cintura: entrambi sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Ozieri.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla viabilità locale.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Sassari, supportati dai carabinieri della Compagnia di Ozieri impegnati nella gestione della circolazione e nella messa in sicurezza dell’area.