Durante la giornata di ieri, giovedì 21 maggio, Piazza Mercato a Sassari è stata coinvolta in un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” della Polizia di Stato, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla tutela della sicurezza pubblica nelle aree più sensibili del centro urbano.

L’operazione è stata organizzata e coordinata dal Dirigente della Squadra Mobile di Sassari, dott. Michele Mecca, e ha visto l’impiego di un dispositivo interforze complesso e sinergico. All’intervento hanno preso parte il personale della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, oltre all’ausilio di un’unità cinofila specializzata.

L’attività sul campo ha consentito di conseguire importanti risultati sul fronte della prevenzione e del contrasto ai fenomeni criminali. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre cinquanta persone e numerosi soggetti sono stati segnalati alle autorità competenti.

Le verifiche approfondite hanno inoltre portato al rinvenimento di diverse armi da taglio, tra cui coltelli, e al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish, marijuana e cocaina.

Le operazioni rientrano in un più ampio piano di controlli straordinari del territorio, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e a contrastare lo spaccio di stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità nelle aree urbane più sensibili.