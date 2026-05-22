Questa mattina, nel Centro servizi della Protezione civile regionale di Macchiareddu, si è svolta la cerimonia di consegna dei primi 30 nuovi mezzi polivalenti con modulo antincendi boschivo - AIB destinati alle Organizzazioni di Volontariato impegnate nella Campagna antincendi regionale. La consegna rientra nel più ampio programma che prevede la distribuzione complessiva di 94 mezzi entro la prima settimana di giugno, che si aggiungono ai 50 già consegnati nel 2024.

All’iniziativa hanno partecipato l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, il direttore generale della Protezione civile, Mauro Merella, il presidente della Rappresentanza del volontariato Emilio Garau, e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. “Abbiamo mantenuto le promesse – ha dichiarato l’assessora Rosanna Laconi – dopo la prima consegna del 2024 siamo di nuovo qui per affidare i primi 30 dei 94 mezzi che completeremo entro le prossime settimane. Sommando questi ai 50 già consegnati nel 2024, possiamo affermare di essere riusciti a dotare tutte le organizzazioni di volontariato che operano nell’antincendio boschivo di un nuovo mezzo operativo”.

L’assessora ha inoltre sottolineato come tutti i veicoli siano equipaggiati con defibrillatore automatico: “Ci tengo davvero a evidenziare che ogni mezzo è dotato di un DAE, uno strumento fondamentale che può salvare vite umane”. Nel suo intervento, l’assessora ha ricordato anche la recente approvazione della nuova legge regionale di protezione civile: “Si tratta di un passaggio importante che rafforza il Sistema regionale e valorizza ulteriormente il ruolo strategico del volontariato”.

Il direttore generale, Mauro Merella, ha evidenziato il percorso di crescita in atto: “Il mondo del volontariato si sta rafforzando sempre di più. Questo intervento non rappresenta soltanto una sostituzione dei mezzi AIB, ma un vero rafforzamento operativo dell’intera colonna mobile regionale, che sarà molto più performante”. Merella ha inoltre annunciato il potenziamento della rete logistica: “Stiamo attivando i poli logistici su tutto il territorio regionale. Attualmente è operativo quello di Villacidro e a breve partirà anche quello di Lanusei. Inoltre, con il sostegno del Dipartimento nazionale della Protezione civile, stiamo lavorando alla realizzazione di un Hub logistico aeroportuale che darà alla Sardegna un ruolo sempre più importante anche a livello europeo. In tutto questo il volontariato continuerà ad avere un ruolo centrale. A due anni dalla consegna dei mezzi nautici – ha concluso Merella – sono contento di ritrovarvi oggi per questo nuovo importante traguardo”.

Il presidente della rappresentanza del volontariato, Emilio Garau, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Abbiamo già ricevuto i primi 50 mezzi nel 2024 e oggi proseguiamo un percorso importante. Avere tutte le organizzazioni di volontariato impegnate nell’antincendio boschivo dotate di un mezzo nuovo prima della campagna AIB è un risultato significativo. I mezzi sostituiti potranno essere destinati anche ad altre organizzazioni che non svolgono attività antincendio. È un traguardo che molte altre regioni italiane guardano con interesse”.