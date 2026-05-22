Si sarebbe introdotta in casa approfittando della porta lasciata aperta e avrebbe portato via 1.500 euro in contanti, ma sarebbe stata bloccata poco dopo dall’anziano proprietario dell’abitazione, dai vicini e dai carabinieri intervenuti sul posto.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Telti, dove i militari della Stazione dei Carabinieri di Monti hanno arrestato in flagranza una donna romena di 41 anni con l’accusa di furto in abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna si sarebbe introdotta furtivamente nell’abitazione di un anziano residente nel centro del paese, approfittando di una porta d’ingresso lasciata momentaneamente aperta. Una volta all’interno avrebbe preso i soldi custoditi in un mobile dell’abitazione.

A insospettire il proprietario di casa sarebbe stato un rumore proveniente dall’interno dell’appartamento. L’uomo si sarebbe quindi accorto della presenza dell’intrusa e l’ha seguita fino al cortile dell’abitazione, dove sarebbe intervenuto con l’aiuto di alcuni vicini.

Nel frattempo era già scattata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della Stazione di Monti, che hanno bloccato la donna e recuperato il denaro sottratto, poi restituito all’anziano.

La 41enne non avrebbe opposto resistenza durante le operazioni. Dopo l’arresto e le formalità di rito, è stata rimessa in libertà su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio, sottolineano gli investigatori, conferma l’attenzione dell’Arma nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle persone più vulnerabili, in particolare degli anziani, spesso bersaglio di furti e truffe domestiche.