Nel corso della serata di ieri, giovedì 21 maggio, a Olbia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale locale sono intervenuti tempestivamente presso un edificio di via Aldo Moro, riuscendo a evitare un tentativo di suicidio da parte di una donna.

L’intervento è scattato immediatamente a seguito di una richiesta di soccorso giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Durante la breve telefonata, la donna aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Raggiunto rapidamente il luogo segnalato, i militari hanno individuato la donna seduta sul bordo del tetto, al sesto piano dello stabile, in evidente stato di forte alterazione psico-fisica. I Carabinieri sono quindi saliti fino all’ultimo piano dell’edificio, avviando immediatamente un dialogo con la persona in difficoltà.

Dopo circa quindici minuti di colloquio continuo e rassicurante, i militari sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia, riducendo progressivamente la tensione e avvicinandosi quanto basta per intervenire in sicurezza.

In un momento conclusivo, con un’azione rapida e coordinata, i Carabinieri sono riusciti ad afferrare la donna, impedendo che portasse a termine il gesto e mettendola in salvo.

Successivamente la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul posto, che ne ha disposto il trasporto presso il presidio ospedaliero locale per gli accertamenti e l’assistenza necessaria.