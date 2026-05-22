È in arrivo sull’Italia un anticiclone dalle caratteristiche prettamente estive che porterà, già nelle prossime ore, la prima ondata di caldo oltre i 30 gradi. Una fase meteorologica anomala per il periodo, che secondo le previsioni interesserà in modo più marcato il Centro-Nord.

Entro domenica 24 maggio, come informa Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, si raggiungeranno temperature decisamente elevate fuori stagione in diverse regioni. Il Centro-Nord farà da vero e proprio “capofila” dell’ondata di calore: La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre i 31 gradi saranno diffusi su gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio, inclusa Roma.

Il picco del caldo è atteso per la prossima settimana. In particolare, la giornata più critica dovrebbe essere mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale. In quest’area si potranno raggiungere valori eccezionali per il periodo.

Le previsioni indicano infatti 35°C per città come Piacenza, Cremona e Mantova, mentre numerosi centri del Centro-Nord, tra cui Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena e Pavia, toccheranno i 34°C. Si tratta di temperature fino a 6–7 gradi superiori alla media climatica del periodo.

Al Sud, invece, i valori risulteranno leggermente più contenuti. Questa apparente anomalia è legata alla posizione dell’anticiclone africano: la struttura di alta pressione si collocherà con il proprio baricentro sul Canale della Manica, espandendosi verso l’Italia e investendo con aria molto calda soprattutto le regioni centro-settentrionali.

Tedici invita inoltre a seguire alcune fondamentali raccomandazioni per ridurre i rischi legati a questa fase di caldo intenso. Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce più vulnerabili della popolazione: gli anziani, in particolare, sono i soggetti più esposti agli sbalzi termici improvvisi e vanno tutelati mantenendoli al fresco e ben idratati.

Tra le principali indicazioni figurano la protezione solare adeguata, soprattutto per i bambini, per i quali è consigliata l’applicazione abbondante di crema: i raggi solari di fine maggio, infatti, possono risultare intensi quanto quelli di piena estate. È inoltre fondamentale bere molta acqua e limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso per locali velature nelle prime ore del mattino.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli da Nord-Est nelle ore centrali sul settore settentrionale e orientale, brezze altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa orientale nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 23 maggio 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli da Nord-Est nelle ore centrali sul settore settentrionale e orientale, brezze altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno pressoché stazionarie o in lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mossi sul settore orientale nella prima parte di domenica.