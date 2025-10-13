Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Statale 125, all’altezza della frazione di Lu Fraili, nel comune di San Teodoro. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto guidata da un turista di nazionalità polacca si è scontrata con una Opel Corsa. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto gravemente ferito nell’impatto e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di San Teodoro, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A causa dell’impatto, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con forti disagi alla circolazione.