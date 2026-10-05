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Un incendio è divampato nelle campagne di Sindia, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.
Per fronteggiare il rogo è stato mobilitato un elicottero leggero decollato dalla base operativa di Bosa, affiancato da un Canadair impegnato nelle operazioni dall'alto.
Sul posto coordina gli interventi dei mezzi aerei il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Macomer.
Le operazioni sono tuttora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dell'incendio.