L'ultimo appuntamento della maxi sosta Nazionali per le sfide di qualificazione di Nations League porta l'Italia di Roberto Mancini al ritorno del match contro la Turchia di Vincenzo Montella. L'ultima volta, lunedì scorso, 28 settembre, gli Azzurri si erano imposti agilmente per 4-1, portando a casa la prova più convicente del nuovo ciclo. Stasera il replay della sfida al Renato Dall'Ara di Bologna.

Una partita fondamentale per l'Italia se vuole rimanere in scia di Francia e Belgio (che si affrontano a loro volta) rispettivamente prima e seconda del girone con 7 e 6 punti. Gli Azzurri inseguono con 4 punti frutto di un pareggio (Francia), una vittoria (appunto Turchia) e una sconfitta (Belgio). I turchi chiudono la classifica a zero punti dopo la settimana nera che li ha visti crollare contro tutte le avversarie.

Gli scenari per la classifica

Così l'Italia ha l'occasione di rifarsi sotto e mette nel mirino principalmente il Belgio, che in caso di pareggio con la Francia e di vittoria azzurra verrebbe raggiunto in classifica da Barella e compagni, e in caso di sconfitta e successo italiano verrebbe sorpassato. Per contro, se i fiamminghi riuscissero a imporsi sui "Bleus", l'Italia vincendo aggancerebbe proprio i "Gelletti" a sette punti. Tutte supposizioni, ovviamente: prima di tutto andrà replicato il successo con la Turchia, non scontato vista la qualità della Nazionale ospite e soprattutto la voglia di rivalsa dopo l'opaca prova casalinga dell'andata.

Novità di formazione

Importanti novità arrivano sul fronte delle scelte che adotterà Roberto Mancini. Inevitabili le rotazioni, visti i tanti impegni affrontati in queste due settimane di pausa. Così, nell'11 titolare che affronterà la Turchia si potrebbe rivedere Alessandro Romano in mezzo al campo, e stessa sorte dovrebbe toccare a Daniel Maldini, che fino ad adesso aveva collezionato solo alcuni spezzoni da subentrato con Belgio e Francia.

Dovrebbero essere ben 8 i cambi del ct rispetto alla sfida di venerdì scorso con la Francia. Gli unici confermati sembrerebbero essere Kayode sulla corsia destra, Bastoni al centro della difesa e Donnarumma in porta. Favoriti per completare il quartetto difensivo Mancini e Ruggeri. In mezzo al campo, insieme a Romano, dovrebbero agire Barella e la novità Doumbia, giovane centrocampista passato quest'anno allo Sporting Lisbona dopo la brillante stagione al Venezia, in Serie B. In attacco Maldini e Vergara dovrebbero far coppia a supporto di Scamacca.

Queste, salvo sorprese, le scelte di Mancini per la sfida di stasera alle 20:45. Una partita che dirà tanto sul cammino dell'Italia in Nations League, nella quale gli Azzurri cercano conferme e nuove certezze nel cammino che, a più ampio raggio, punta dritto a Euro 2028.