Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, a Onifai, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio dotato di impianto fotovoltaico.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del presidio estivo di Orosei, che, una volta raggiunta l'area, ha avviato le operazioni di spegnimento e la contestuale messa in sicurezza del sito.

Le fiamme hanno coinvolto buona parte della copertura dell'edificio, ma il rapido intervento dei soccorritori ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente, evitando conseguenze più gravi.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il funzionario di guardia e un'autoscala partita dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro.

Al termine dell'intervento, l'area è stata messa in sicurezza. Restano da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.