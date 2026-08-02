È in corso un intervento del Corpo Forestale per domare un vasto incendio divampato nelle campagne del Comune di Furtei, in località Riu Scala.

Per le operazioni di spegnimento sono stati mobilitati due elicotteri della flotta regionale, decollati dalle basi operative di Villasalto e Iglesias, il Super Puma partito dalla base di Fenosu e due Canadair provenienti da Olbia.

Sul posto è presente il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sanluri, che coordina le squadre impegnate nel contenimento del rogo e dirige le operazioni di spegnimento.