Un uomo di 71 anni è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Siurgus Donigala. Il sinistro si è verificato intorno alle 7:30, quando l'auto condotta dal pensionato è improvvisamente uscita di strada, ribaltandosi.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore che potrebbe aver colpito l'uomo mentre era alla guida.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il 71enne era già deceduto al loro arrivo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.