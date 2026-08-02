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Un incendio è divampato nelle campagne del Comune di Torpè, in località P.ta D'Itra Sicca, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.
Per contenere il fronte di fuoco è intervenuto un elicottero decollato dalla base operativa di Farcana. Successivamente, per rafforzare il dispositivo antincendio, è stato inviato anche un secondo elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara.
A dirigere le operazioni sul posto è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Lula, che coordina l'intervento delle squadre impegnate nel contrasto alle fiamme.