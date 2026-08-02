Tragedia sui Trinceroni di Campolongo: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo di circa 300 metri durante un'escursione a cavallo. Nell'incidente è morto anche l'animale. Il drammatico episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 2 agosto, intorno alle 8:30, lungo il percorso dei Trinceroni di Campolongo, nel territorio comunale di Valbrenta, in provincia di Vicenza.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. In base alle prime ricostruzioni, il 55enne stava percorrendo il sentiero insieme a un amico quando, per motivi ancora da chiarire, il cavallo avrebbe perso l'equilibrio, scivolando lungo il pendio fino a precipitare nel dirupo.

Nel tentativo di soccorrere o trattenere l'animale, anche l'uomo sarebbe caduto nel vuoto, precipitando per centinaia di metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente è morto anche il cavallo.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno, della fitta vegetazione e del rischio di caduta di massi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, supportati anche da un elicottero del Suem 118. Raggiunto il luogo dell'incidente, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 55enne.

Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica morte dell'uomo e dell'animale.