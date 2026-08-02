Il Cagliari trova il doppio vantaggio ma poi si fa acciuffare nel finale della sfida amichevole contro l'Union Berlino. Un buon test per i rossoblu il cui pareggio ha portato la firma di due dei gioielli di casa: Yael Trepy e Paul Mendy.

Il vantaggio di Trepy al 49' con un delizioso scavetto a superare il portiere. Diciotto minuti più tardi, al 67', l'invenzione di Mendy che si mette in proprio e dopo essersi liberato di un paio di avversari calcia dalla distanza beffando l'estremo difensore.

All'85', però, l'Union Berlino riapre la gara con Ansah, che viene lasciato troppo solo in area e di testa supera un non perfetto Sherri. Cinque minuti più tardi è ancora Ansah protagonista, ancora di testa e con uno Sherri ancora imperfetto, che tocca la sfera ma non basta a evitare il pareggio. Termina 2-2 il test.

Questa la formazione iniziale scelta da Pisacane: Caprile; Ze Pedro, J. Rodriguez, Deiola, Obert; Winks, Adopo, Romano; Trepy, Borrelli, Fazzini.