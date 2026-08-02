“L’atto intimidatorio compiuto a Lula nei confronti di due ricercatori impegnati nelle attività legate all’Einstein Telescope è un fatto grave, che colpisce l’intera Sardegna. A loro rivolgo la mia vicinanza personale e quella di tutta la Regione”. Lo dichiara la Presidente della Regione, Alessandra Todde, in merito all'attentato incendiario avvenuto questa notte a Lula, che ha colpito le auto di due ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica. Prosegue: “È necessario, tuttavia, chiarire con fermezza che siamo di fronte a un gesto isolato, che ferisce innanzitutto la comunità di Lula e tutte le comunità del nostro territorio che vogliono cogliere questa straordinaria opportunità di lavoro, crescita e sviluppo”.

“La nostra Isola e le nostre comunità – sottolinea la presidente – hanno scelto di investire nella conoscenza, nell’innovazione e nella ricerca come strumenti di crescita e di emancipazione. Per questo, ogni tentativo di alimentare paura o ostilità nei confronti di chi lavora per costruire nuove opportunità è destinato a fallire”.

La governatrice sottolinea inoltre la rilevanza strategica per la Sardegna del progetto: “L’Einstein Telescope è un progetto che parla del futuro della Sardegna e della sua capacità di attrarre talenti, creare lavoro qualificato e affermarsi come protagonista nei grandi processi di innovazione europei. Rappresenta un’occasione concreta per generare economia, competenze e ricchezza nei nostri territori, dopo decenni di depauperamento”.

“Il messaggio che oggi deve emergere con forza è chiaro: la Sardegna starà sempre dalla parte della legalità e della scienza. Nessun gesto intimidatorio potrà fermare questo percorso. Non arretreremo davanti alla violenza e siamo certi che sarà fatta piena luce sull’accaduto”, evidenzia la Presidente.

“Esprimo, infine, la vicinanza e la solidarietà della Regione Sardegna all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ai suoi vertici e a tutte le ricercatrici, i ricercatori e il personale dell’INGV impegnati nel nostro territorio. La Sardegna continuerà a sostenere e a tutelare chi lavora al servizio della scienza, della conoscenza e del futuro della nostra Isola”, conclude.