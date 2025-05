I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato una vasta operazione nella Baronia per verificare il rispetto delle regole riguardanti le locazioni turistiche, in vista dell'arrivo imminente dei turisti lungo le coste durante la stagione estiva.

L'obiettivo principale del servizio era contrastare eventuali abusi da parte dei proprietari di immobili e degli operatori alberghieri contro gli ospiti, proteggere i diritti dei turisti e garantire una sana concorrenza sul mercato, promuovendo servizi turistici conformi alla normativa nazionale e regionale e combattendo le pratiche di ospitalità illegali.

Durante i controlli effettuati in diversi Comuni, sono state rilevate numerose irregolarità presso varie strutture ricettive. Ad esempio, a Budoni è stata chiusa un'attività ricettiva che, nonostante fosse registrata come locazione a breve termine, operava abusivamente come bed & breakfast senza le dovute autorizzazioni, con sanzioni per un totale di 4.000 euro. Inoltre, a Budoni sono state elevate sanzioni per un totale di 4.333 euro nei confronti di tre affittacamere che non rispettavano l'obbligo di mostrare in modo chiaro all'esterno della struttura e nelle piattaforme online il segno distintivo dell'attività, compromettendo la trasparenza e l'informazione per i potenziali clienti.

A Santa Lucia di Siniscola, è stata inflitta una sanzione di 2.000 euro a un bed & breakfast privo di assicurazione responsabilità civile verso i clienti, mentre a Torpè sono state comminate sanzioni per un totale di 3.000 euro a un affittacamere che non aveva i codici necessari, ottenibili solo previa presentazione di una richiesta che dimostri il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.