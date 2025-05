Avrebbe continuato a colpire l’addetto ai controlli dell’autobus anche quando davanti a lui sono arrivati i Carabinieri. Protagonista un trentunenne, arrestato ieri sera in via Roma dopo aver aggredito un controllore della Ctm. L’uomo, di origine senegalese e già noto alle forze dell’ordine, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica quando è stato bloccato da un equipaggio del IX Battaglione “Sardegna”, allertato da alcuni passanti in piazza Matteotti.

La vittima, un 53enne, è stata accompagnata al pronto soccorso del Brotzu per ricevere le cure necessarie. L’aggressore è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il blitz rientra nel piano di controlli straordinari disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, attivo in città per tutto il weekend, in concomitanza con le numerose manifestazioni in programma.

Nel corso della stessa serata, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Dante dove è stato segnalato un furto in un supermercato. Un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, ha tentato di sottrarre prodotti per un valore di circa 120 euro. Una volta scoperto, ha cercato di guadagnarsi la fuga aggredendo l’addetto alla sicurezza: è stato bloccato poco dopo e arrestato per rapina impropria. La refurtiva è stata interamente recuperata.

Infine, i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno denunciato un trentunenne colombiano per evasione: l’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari per reati di rapina, minaccia, lesioni e furto.

Le operazioni, coordinate dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, si inseriscono nel più ampio impegno dell’Arma nel presidiare il territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini.