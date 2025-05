Nel comune di Cento, situato nella provincia di Ferrara, una pattuglia di carabinieri ha fatto un incontro inaspettato con una famiglia composta da un padre, una madre in attesa e la loro figlioletta di due anni, che viveva all'interno di un'auto.

Come riportato da Il Resto del Carlino, i genitori hanno spiegato alle forze dell'ordine di trovarsi in questa difficile situazione a causa della mancanza di un impiego stabile, che li aveva addirittura portati a essere sfrattati. Di fronte a questa drammatica situazione, i militari hanno deciso di ospitare temporaneamente la famiglia presso la caserma, garantendo loro un posto dove poter riposare e rifocillarsi, prima di mettersi in contatto con i servizi sociali per trovare una soluzione a lungo termine.

I Carabinieri hanno notato l'auto durante un'ispezione notturna del territorio di routine, mentre era parcheggiata vicino a un centro commerciale, con persone e oggetti stipati all'interno. L'uomo e la donna incinta sono scesi dall'auto tenendo in braccio la loro bambina, accompagnati da un cane e un gatto.

Come informa il quotidiano, grazie all'immediata azione dei servizi sociali, la famiglia è stata sistemata temporaneamente in un luogo sicuro.