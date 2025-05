Momenti di tensione oggi pomeriggio in piazza Matteotti a Cagliari durante una manifestazione organizzata dal comitato pro Palestina.

Alla manifestazione si sono unite diverse sigle pacifiste e antimilitariste, che si erano mobilitate sin dalle prime ore del mattino per protestare contro l'esercitazione interforze Joint Stars in corso nel Golfo degli Angeli e le attività benefiche a essa correlate. Circa un centinaio di attivisti ha marciato per le strade del centro, partendo da piazza Costituzione, passando per via Manno, Largo Carlo Felice e via Roma, per poi raggiungere piazza Matteotti.

Durante il percorso, alcuni manifestanti avrebbero cercato di superare le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa per raggiungere il porto, ma sono stati respinti e allontanati dagli agenti di polizia. In un momento concitato, uno degli attivisti avrebbe fatto esplodere una bomba carta e lanciato un razzo di segnalazione, fortunatamente senza causare feriti o contusi.