Un giovane di Villagrande Satrisaili, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto ed è finito in ospedale dopo essersi ribaltato sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:00 di oggi al km 178.5 della SS 389, nel territorio di Arzana.

Il conducente, che viaggiava da solo, ha prima urtato il margine della carreggiata e poi si ribaltato all'interno della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Lanusei per accertamenti.