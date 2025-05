Un 48enne di Tortolì, con precedenti penali e già sottoposto alla detenzione domiciliare per reati legati agli stupefacenti e alle armi, è stato arrestato a Tortolì nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei, supportati dalle unità cinofile antidroga dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori di Sardegna", che hanno condotto un'intensa operazione di controllo del territorio per contrastare il traffico di droga e altri reati.

Durante l'operazione sono state fermate e controllate 25 persone e 18 veicoli. Il 48enne è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale "San Daniele" di Lanusei. Durante la perquisizione personale e dell'abitazione, grazie anche all'aiuto del cane antidroga "Kelly", sono stati trovati in suo possesso 20 grammi di cocaina in cristalli, 13 grammi di eroina, circa 4 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e 1000 euro in contanti, presumibilmente provento dello spaccio. L'uomo è stato processato rapidamente il pomeriggio del 9 maggio e posto in custodia in carcere.

I Carabinieri di Lanusei continueranno con azioni preventive e repressive contro i reati e con un costante controllo del territorio per tutta la stagione estiva.