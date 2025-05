Sabato 10 maggio, l'area giochi del Parco Giovanni Paolo II in via Figari ha riaperto ufficialmente dopo un intervento di riqualificazione. La chiusura dell'area lo scorso agosto era stata necessaria per motivi di sicurezza a causa del deterioramento dei giochi esistenti e della pavimentazione antitrauma.

Grazie al lavoro del Servizio Parchi dell’Assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, è stato possibile installare un nuovo complesso multigioco con scivoli, un'altalena doppia e una nuova pavimentazione antitrauma. Inoltre, i due giochi a molla già presenti sono stati completati con un fondo ammortizzante per garantire maggiore sicurezza ai bambini.

Questo intervento fa parte di una strategia più ampia di manutenzione e potenziamento delle aree verdi cittadine promossa dall'Amministrazione comunale di Cagliari. Il Servizio Parchi e verde pubblico continuerà nei prossimi mesi con ulteriori lavori per migliorare e ampliare le aree giochi nei parchi comunali, con l'obiettivo di rendere questi spazi sempre più accoglienti e sicuri per le famiglie.