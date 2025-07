Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 125, all’altezza del centro abitato di Straulas.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada ribaltandosi. Fortunatamente, entrambi gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la squadra 14A della base estiva dei Vigili del Fuoco di San Teodoro.

La squadra ha prestato i primi soccorsi e provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, i barracelli e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.