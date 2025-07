"Mi unisco alla gioia della presidente Alessandra Todde che, tramite il suo portavoce, festeggia il quart'ultimo posto nella classifica del gradimento dei presidenti di regione pubblicata da Il Sole 24 ore. Capisco la sua soddisfazione, forse accompagnata da una vena di rammarico per non essere arrivata ultima". Lo dichiara, in una nota, Pietro Pittalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Sardegna in merito alla classifica pubblicata dal Sole 24 ore.

"Ma con la dedizione e l'abnegazione che sta dimostrando nell'applicarsi all'immobilismo da un lato, alla moltiplicazione delle poltrone e delle prebende dall'altro, sono certo che alla prossima occasione salirà sul podio dei peggiori", conclude Pittalis.

Quello del deputato e segretario regionale di Forza Italia non è l’unico commento arrivato dal centrodestra. "Sinceramente questo genere di classifiche non mi interessano, ricordo ancora il caso Fassino all'epoca in cui amministrava il Comune di Torino nella classifica dei Sindaci più amati risultava primo, ma poi perse le elezioni”. Così invece Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI in consiglio Regionale.



“Ma visto i toni trionfalistici è bene riportare tutti con i piedi per terra - prosegue Piga - la Presidente Todde è per gradimento quart'ultima in Italia e il 53,5% dei sardi non la rivoterebbe”.



“Nessuna meraviglia, dopotutto se dopo un anno e mezzo di legislatura si è in ritardo su tutto e tutti i problemi ereditati stanno peggiorando era difficile prevedere un risultato migliore - conclude il meloniano - l'effetto social per manipolare l'opinione pubblica non basta, la Todde è una brava influencer che raccoglie like, ma governare una regione è altra cosa”.