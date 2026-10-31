Primo assaggio d'inverno in Italia, che si prepara a vivere un ponte di Ognissanti all'insegna del maltempo e di un generale calo delle temperature. Le prossime giornate saranno infatti caratterizzate da instabilità diffusa, piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi, accompagnati da venti sostenuti e da un clima decisamente più freddo. A delineare il quadro meteorologico è iLMeteo.it, con le previsioni per i prossimi giorni.

Domenica 1 novembre sarà una giornata particolarmente instabile su gran parte della Penisola. Al Nord il cielo si presenterà molto nuvoloso, con piogge sparse tra Emilia Romagna e Veneto e deboli nevicate possibili sulle Alpi. Le temperature saranno piuttosto basse e soffieranno forti venti settentrionali. Al Centro sono attese precipitazioni su Marche, Abruzzo e Lazio meridionale, mentre qualche schiarita interesserà la Toscana. Anche in queste zone la ventilazione sarà sostenuta. Situazione in peggioramento al Sud, dove sono previste piogge diffuse e rovesci, soprattutto tra Calabria e Puglia, con fenomeni in intensificazione nel corso della serata.

Lunedì 2 novembre il maltempo continuerà a interessare soprattutto le regioni centrali e meridionali. Al Nord Ovest prevarrà il sole, mentre sulla costa romagnola persisteranno nuvole compatte e deboli precipitazioni residue. I venti soffieranno con intensità dai quadranti nordorientali. Al Centro saranno Abruzzo e Molise le regioni maggiormente coinvolte dalle piogge e dai rovesci, mentre altrove si alterneranno nubi e schiarite. Ancora più instabile il quadro al Sud, dove sono attesi rovesci temporaleschi diffusi, venti sostenuti e un ulteriore calo delle temperature.

Martedì 3 novembre si intravedranno i primi segnali di miglioramento, anche se non ovunque. Al Nord il cielo resterà coperto sulla Romagna, con deboli piogge, mentre sulle altre regioni si alterneranno nuvole e spazi soleggiati. Al Centro il sole sarà prevalente lungo le coste tirreniche, mentre Abruzzo e Molise dovranno fare i conti con nuvolosità e deboli precipitazioni. Al Sud il tempo tenderà a migliorare gradualmente a partire dai settori occidentali, ma sulle aree adriatiche e ioniche potranno ancora verificarsi piogge residue. La ventilazione resterà sostenuta dai quadranti settentrionali.

Il quadro meteorologico dei prossimi giorni sarà dunque caratterizzato da un graduale miglioramento, ma il ponte di Ognissanti si preannuncia decisamente movimentato, soprattutto al Centro-Sud, tra precipitazioni, venti forti e temperature in diminuzione.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 31 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso sui settori orientali, ampi spazi soleggiati su quelli occidentali; precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sui settori ad est, dalla Gallura sino al Sarrabus, in estensione pomeridiana verso sud-ovest sino al Sulcis-Iglesiente. Fenomeni più sporadici sul nord-ovest della Regione.

Venti: deboli o localmente moderati da Nord-Est, con locali rinforzi pomeridiani in Gallura.

Mari: prevalentemente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 1° novembre

Cielo poco nuvoloso al mattino con tendenza a rapidi annuvolamenti, nel pomeriggio generalmente nuvoloso ovunque. Dalle ore centrali precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o moderati. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso in serata sui rilievi maggiori del Gennagertu.

Temperature: in lieve e ulteriore diminuzione, più marcata in serata.

Venti: deboli in prevalenza Nord, in successivo rinforzo fino a forti dalla sera sulla costa settentrionale e orientale, dove si disporranno da grecale (Nord-Est).

Mari: mossi con moto ondoso in aumento, fino a molto mossi in serata a iniziare dai settori settentrionali.

Previsioni per la giornata di lunedì 2 novembre 2026

Cielo poco nuvoloso sul settore occidentale, nuvoloso su quello orientale dove insisteranno ancora precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente fino a moderati. Attenuazione in serata. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi maggiori del Gennagertu.

Temperature: in lieve e ulteriore diminuzione.

Venti: moderati in prevalenza Nord, con rinforzi sulle coste. Attenuazione e rotazione da Nord-Ovest in serata.

Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mertedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con ampi spazi soleggiati sui settori occidentali. Temperature in leggero aumento. Ventii deboli o moderati settentrionali, con mari prevalentemente mossi.