Due arresti in poche ore nel Cagliaritano per episodi di violenza in ambito domestico. I Carabinieri sono intervenuti a Dolianova e Capoterra, procedendo in entrambi i casi all'arresto in flagranza.

Il primo episodio risale al pomeriggio del 30 ottobre, a Dolianova, dove una donna cinese di 53 anni è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito convivente, un pensionato cagliaritano di 73 anni. A far scattare l'intervento è stata la segnalazione di un vicino al 112. Ai militari l'uomo avrebbe riferito di subire quasi quotidianamente violenze verbali e fisiche.

Il secondo intervento è avvenuto intorno alle 4:30 del 31 ottobre a Capoterra, dopo la richiesta di aiuto di una donna di 28 anni, che avrebbe subito un'aggressione da parte del compagno convivente. All'arrivo della pattuglia, il 25enne si trovava in strada e stava danneggiando la propria auto. In evidente stato di alterazione, secondo quanto riferito dai Carabinieri, avrebbe minacciato e spintonato i militari intervenuti per identificarlo. Dopo diversi tentativi di riportarlo alla calma, i Carabinieri hanno utilizzato il taser per immobilizzarlo e mettere in sicurezza la situazione.

Entrambi gli arresti sono avvenuti nella fase delle indagini preliminari: per gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.