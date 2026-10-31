A Quartu Sant’Elena si prepara una nuova fase del programma di manutenzione della rete stradale cittadina, con due cantieri in partenza tra via Cagliari e via Flumendosa. Gli interventi, diversi per finalità e modalità di finanziamento, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità e, in particolare, limitazioni alla sosta per consentire lo svolgimento dei lavori.

Il primo intervento interesserà via Cagliari, nel tratto compreso tra via Cimabue e via Messina. I cartelli di divieto di sosta sono già stati installati per informare con anticipo residenti e automobilisti: l'avvio delle operazioni è previsto per martedì 3 novembre, quando comincerà la posa del nuovo asfalto. Il rifacimento procederà gradualmente, per segmenti successivi, fino a completare l'intera strada.

Si tratta di un'opera di ripristino legata ai lavori effettuati da Enel nell'ambito del piano infrastrutturale finanziato con fondi Pnrr. In questo caso il regolamento comunale prevede il cosiddetto ripristino a tutta sezione: la nuova pavimentazione non riguarderà soltanto le porzioni interessate dagli scavi, ma l'intera larghezza della carreggiata.

Un secondo cantiere interesserà invece via Flumendosa, dove la cartellonistica è stata posizionata già nella giornata di ieri. Le operazioni partiranno dalla demolizione dei marciapiedi, necessaria per verificare le condizioni e la tenuta delle alberature presenti lungo la strada. Le verifiche saranno condotte in collaborazione con l'assessorato comunale all'Ambiente. Successivamente si procederà con la scarificazione del manto stradale e la posa del nuovo asfalto.

Quest'ultimo intervento rientra nel quinto lotto del programma di rifacimento delle strade, finanziato direttamente con risorse comunali. Una volta conclusi i lavori in via Flumendosa, il cronoprogramma prevede il passaggio in via Volturno.

Il doppio cantiere si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione della viabilità avviato dall'amministrazione Milia fin dal primo anno di consiliatura. Il programma ha già interessato oltre 60 chilometri di strade cittadine e, con il nuovo investimento da 4 milioni di euro, raggiunge un valore complessivo di 16 milioni. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi mesi, coinvolgendo progressivamente sia il centro urbano sia il litorale costiero.