Un passeggero con disabilità avrebbe perso un volo diretto a Roma, dove avrebbe dovuto sottoporsi a visite mediche specialistiche, a causa di problemi nell'assistenza all'aeroporto di Cagliari-Elmas. L'episodio, avvenuto il 20 settembre, è al centro di un'interrogazione urgente a risposta scritta presentata dal consigliere regionale Alessandro Sorgia (FdI) al presidente della Regione e all'assessore dei Trasporti.

Secondo quanto riportato nell'atto, il viaggiatore aveva inviato in anticipo ad Aeroitalia e al servizio aeroportuale Sala Amica, gestito da SOGAER, la documentazione relativa alla propria carrozzina elettrica, comprese le specifiche della batteria. Al momento dell'imbarco, però, sarebbero emerse difficoltà nella gestione dell'ausilio e della disconnessione della batteria.

Il passeggero avrebbe atteso per oltre un'ora vicino all'aereo, su una sedia di transito rigida e non adatta alle sue condizioni, perdendo così il volo e gli appuntamenti medici. Segnalati anche danni alla carrozzina e perdite economiche legate alle spese di viaggio e soggiorno.

"Un episodio inaccettabile che lede il diritto alla mobilità e alla salute dei cittadini sardi", denuncia Sorgia, che chiede alla Giunta di verificare le responsabilità di gestore aeroportuale, compagnia aerea ed Enac, oltre a promuovere controlli sul servizio di assistenza negli scali sardi e il risarcimento dei danni subiti.