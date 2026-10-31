La Regione ha stanziato 10 milioni di euro e avviato le procedure per affrontare il caro carburante, ma servono rispetto delle regole e confronto istituzionale. È la posizione dell’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, che replica alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, sulle difficoltà economiche legate ai collegamenti da e per la Sardegna.

Manca precisa che le risorse regionali sono destinate ai ristori delle compagnie e che la quantificazione degli importi ammissibili per ciascuna tratta è ancora in corso, attraverso interlocuzioni con ministero delle Infrastrutture ed Enac. L’assessora sottolinea inoltre che i vincoli europei condizionano tempi e modalità di erogazione e ricorda che le tariffe della continuità territoriale sono bloccate per due anni per tutelare i residenti.

Sul fronte dei collegamenti, Manca chiarisce che «Nessun taglio, tra quelli operati, è stato autorizzato», aggiungendo che eventuali iniziative unilaterali saranno valutate nelle sedi competenti.

Intrieri, dal canto suo, denuncia un aggravio di circa 40 milioni di euro, tra caro carburante, ETS e oneri legati alla continuità territoriale. «Ora non bastano più le parole, servono risposte concrete», afferma l'ad, sostenendo che la compagnia partecipa ai tavoli da otto mesi senza aver ottenuto soluzioni. Intrieri ricorda inoltre i 389 sardi assunti da Aeroitalia e avverte che, senza impegni immediati e maggiore collaborazione istituzionale, sarà necessario «aprire una riflessione molto netta sul futuro di questo modello».