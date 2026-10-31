Foto dei bambini in maschera, messaggi promozionali e offerte a tema: con Halloween aumentano le occasioni di condivisione e anche i rischi per la sicurezza digitale. A richiamare l'attenzione è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha diffuso un vademecum con alcuni accorgimenti per proteggere adulti e minori.

L'Autorità invita innanzitutto i genitori a riflettere prima di pubblicare immagini dei figli sui social. Foto e video potrebbero essere scaricati, acquisiti da sistemi di intelligenza artificiale e restare online a lungo, compromettendo il futuro diritto dei minori a decidere sulla propria immagine. Meglio evitarne la diffusione o limitarne la visibilità agli amici, oscurando eventualmente i volti. Se compaiono altri bambini, occorre chiedere il consenso dei genitori.

Attenzione anche alle chat: immagini e filmati possono essere salvati e inoltrati. Tra le precauzioni suggerite, l'utilizzo della funzione «Visualizza una sola volta».

Sul fronte delle truffe, il Garante raccomanda di diffidare di sconti e omaggi ricevuti via email o messaggio, verificando l'affidabilità dei mittenti e dei siti di acquisto. Da evitare anche i link sospetti contenuti nelle false notifiche di spedizione.

Infine, per proteggere dispositivi e account, è importante installare gli aggiornamenti di sicurezza, mantenere attivi i sistemi antimalware e utilizzare l'autenticazione a due fattori. La prima difesa, sottolinea l'Autorità, resta un uso consapevole e prudente della rete e dei servizi digitali.