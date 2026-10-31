Abbassare i toni nel confronto con Aeroitalia e coinvolgere il Ministero dei Trasporti per scongiurare possibili interruzioni dei collegamenti aerei. È l'appello di Michele Pais, consigliere comunale della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, che interviene nello scontro tra la Regione e la compagnia aerea.

Secondo Pais, l'atteggiamento dell'assessora Barbara Manca rischia di compromettere il servizio, mentre sarebbe concreto il pericolo che Aeroitalia comunichi l'impossibilità di proseguire le attività, contestando anche l'applicabilità delle penali per circostanze straordinarie. L'esponente leghista attribuisce le difficoltà anche alle previsioni economiche del bando, a suo giudizio sovrastimate, e all'aumento dei costi del carburante.

Pais chiede inoltre chiarimenti sui 10 milioni stanziati dalla Regione per i ristori, sollevando dubbi sulle autorizzazioni europee necessarie per l'erogazione delle compensazioni.

L'allarme riguarda anche lo scalo di Alghero: secondo il consigliere, il collegamento con Milano Linate potrebbe rimanere senza copertura contrattuale dal primo febbraio 2027. Anche in caso di una nuova gara, i tempi tecnici potrebbero rinviare l'avvio del servizio a giugno, lasciando il territorio senza collegamento in continuità territoriale per quattro mesi.

Da qui la richiesta alla Giunta di coinvolgere il Ministero e cercare un'intesa con le compagnie: «Capace di salvaguardare prima di tutto il diritto alla mobilità dei sardi».