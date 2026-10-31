Bullismo, cyberbullismo, rischi della rete e sicurezza quotidiana. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Eleonora d'Arborea, nel plesso di via Caddeo.

L'iniziativa, svolta nella mattinata del 30 ottobre nell'ambito della campagna per la diffusione della cultura della legalità, ha coinvolto i bambini in un momento di confronto e sensibilizzazione sul ruolo dell'Arma come punto di riferimento e protezione per la comunità.

Con il supporto di illustrazioni e vignette, i militari hanno affrontato il tema del rispetto reciproco e dell'inclusione, invitando gli alunni a rivolgersi agli adulti o alle Forze dell'Ordine in caso di episodi di bullismo o situazioni di disagio. Spazio anche all'utilizzo responsabile di internet e dei social, con indicazioni sulla tutela dei dati personali e sui rischi dei contatti online con sconosciuti.

La lezione ha toccato inoltre le principali regole di prevenzione dei pericoli domestici e i comportamenti da adottare nelle emergenze, con un approfondimento sul corretto utilizzo del numero unico 112. Al termine dell'incontro, gli studenti hanno potuto osservare da vicino i mezzi di servizio dei Carabinieri e conoscerne le dotazioni operative.