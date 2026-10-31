Tornare a casa per Natale rischia di pesare sensibilmente sul portafoglio di lavoratori e studenti fuori sede. A lanciare l'allarme è il Codacons, che ha analizzato i prezzi dei voli nazionali per le festività di fine anno, rilevando tariffe già particolarmente elevate sulle rotte tra Nord e Sud Italia.

Prendendo in considerazione una partenza il 23 o 24 dicembre e il rientro il 6 gennaio, tra i collegamenti più costosi c'è la Milano-Reggio Calabria, con biglietti di andata e ritorno a partire da 427 euro. Seguono la Milano-Trapani, da 383 euro, e la Torino-Reggio Calabria, da 359. Per raggiungere Catania si spendono almeno 354 euro da Torino, 342 da Milano e 340 da Verona, Bologna e Venezia. Da Firenze a Palermo il prezzo minimo è di 345 euro.

Superano i 300 euro anche diversi altri collegamenti: Milano-Foggia costa almeno 330 euro, Milano-Crotone 308, Milano-Brindisi 307 e Verona-Bari 300 euro.

A queste cifre, avverte l'associazione, vanno aggiunti eventuali supplementi per il bagaglio a mano e la scelta del posto. Una spesa che rischia di rendere più difficile il ricongiungimento delle famiglie durante le feste, soprattutto per chi studia o lavora lontano da casa. Secondo il Codacons, inoltre, con l'avvicinarsi delle festività e l'aumento della domanda i prezzi sono destinati a salire ulteriormente.