Novembre continua a mostrare il suo volto più instabile sulla Sardegna. Pioggia, possibili temporali, vento forte e mari agitati accompagneranno l’Isola nei prossimi giorni, prima di lasciare spazio a un graduale miglioramento atteso per sabato 28 novembre.

Le previsioni di Arpas Sardegna indicano una fase caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi e precipitazioni che interesseranno diverse zone della Sardegna, con un progressivo calo delle temperature a partire da giovedì.

Particolare attenzione ai venti, che potranno raggiungere intensità forte lungo le coste occidentali nella giornata di mercoledì, e alle condizioni del mare, destinato a diventare molto mosso.

Mercoledì 25 novembre: possibili temporali e vento forte sulle coste occidentali

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali.

Gli accumuli di pioggia saranno prevalentemente deboli, ma potranno risultare localmente moderati.

Sul fronte delle temperature è previsto un aumento dei valori minimi, mentre le massime rimarranno pressoché stazionarie.

I venti soffieranno deboli o moderati inizialmente dai quadranti meridionali, tendendo a disporsi da quelli occidentali già dalla mattinata.

Nelle ore centrali della giornata sono attesi rinforzi, fino a intensità forte lungo le coste occidentali.

Anche il mare risentirà delle condizioni meteorologiche: i bacini lungo le coste occidentali saranno da mossi a molto mossi, mentre altrove il moto ondoso si manterrà generalmente poco mosso.

Giovedì 26 novembre: temperature in calo e ancora qualche rovescio

Giovedì il cielo resterà generalmente nuvoloso, con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, concentrate principalmente sul settore occidentale dell’Isola.

Gli accumuli saranno deboli e i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella seconda parte della giornata.

La novità più evidente riguarderà le temperature, previste in moderato calo sia nei valori minimi sia in quelli massimi.

I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi lungo le coste settentrionali.

I mari saranno molto mossi.

Venerdì 27 novembre: ancora nuvole e piogge sul versante orientale

La fase di instabilità proseguirà anche venerdì, quando sulla Sardegna prevarranno condizioni di cielo nuvoloso.

Saranno ancora possibili precipitazioni isolate, anche sotto forma di rovescio, con accumuli deboli che interesseranno principalmente il versante orientale dell’Isola.

Le temperature si manterranno pressoché stazionarie, mentre i venti continueranno a soffiare deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Anche le condizioni del mare resteranno caratterizzate da moto ondoso sostenuto, con mari molto mossi.

Sabato 28 novembre: arriva il miglioramento

La svolta è attesa per sabato, quando le previsioni indicano un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sardegna.

Dopo diversi giorni segnati da nuvole, piogge e vento, l’instabilità dovrebbe quindi attenuarsi.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi pressoché stazionarie rispetto alla giornata precedente.

I venti, ancora dai quadranti occidentali e generalmente deboli o moderati, tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata.

Prevista anche una progressiva diminuzione del moto ondoso, dopo una fase caratterizzata da mari molto mossi.

IN ITALIA

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it annuncia: "Sono previste - afferma - piogge abbondanti e nevicate copiose sulle Alpi tra Mercoledì e Giovedì, seguite da venti di burrasca di Bora e Grecale lungo il versante adriatico e al Sud".

Oggi, martedì 24 novembre, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà a partire dai settori occidentali con deboli piogge sulle coste della Toscana e, dalla serata, su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e pianure del Veneto. Dalla serata tornerà la neve su Valle d'Aosta e settori alpini piemontesi oltre gli 800-1000 metri.

Da domani, mercoledì 25 novembre, tornano le piogge: saranno abbondanti su Liguria di Levante, Alta Toscana, settori prealpini lombardo-veneti e fascia pedemontana friulana, mentre precipitazioni sparse interesseranno Sardegna e regioni adriatiche centrali. La neve cadrà abbondante su tutto l'arco alpino. Deboli fiocchi interesseranno anche vette più elevate (oltre i 1700-2000 mt) degli Appennini. Giovedì il mal tempo si sposterà verso il Centro-Sud. Ampie schiarite al Nord-Ovest. Sulle Alpi centro-orientali e di confine proseguiranno nevicate moderate.