"L’ospedale di Alghero merita il riconoscimento di struttura di Primo Livello". Lo sostiene a gran voce la Uil Fp - Segreteria aziendale Asl Sassari, che rilancia la necessità di investimenti, potenziamento dei servizi e una programmazione sanitaria capace di valorizzare il lavoro svolto nei presidi Civile e Marino.

Al centro della presa di posizione c’è soprattutto l’attività chirurgica, considerata dal sindacato uno dei pilastri dell’assistenza sanitaria del territorio. Un patrimonio professionale e assistenziale che, secondo la Uil Fp, deve essere tutelato e ulteriormente sviluppato, anche alla luce del bacino di utenza che fa riferimento alla struttura, con pazienti provenienti da numerose località della Sardegna.

"Dietro ogni intervento chirurgico ci sono competenze, professionalità, responsabilità e un lavoro di squadra che coinvolge medici, anestesisti, infermieri, OSS e tutto il personale sanitario impegnato nel percorso operatorio e assistenziale", sottolinea il sindacato.

Il riconoscimento di ospedale di Primo Livello, secondo la Uil Fp, non dovrebbe rappresentare soltanto un traguardo formale, ma tradursi in una programmazione adeguata, servizi strutturati, personale sufficiente e risorse coerenti con le responsabilità assistenziali della struttura.

Tra le proposte avanzate c'è anche la creazione di una struttura anestesiologica dedicata, con una specifica articolazione per la Terapia Antalgica e la Terapia del Dolore. Un servizio che, nelle intenzioni del sindacato, dovrebbe garantire una presa in carico più completa del paziente, prima e dopo l'intervento chirurgico, ma anche nei casi di dolore cronico.

"Non basta garantire l'intervento chirurgico: bisogna prendersi cura del paziente prima e dopo l'intervento", evidenzia la Uil Fp, richiamando anche la Legge 38/2010, che riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.

La proposta prevede la valutazione anestesiologica nel percorso preoperatorio, una corretta gestione del dolore postoperatorio, la presa in carico dei pazienti con dolore cronico, consulenze specialistiche di terapia antalgica e una maggiore continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Prevista anche una collaborazione tra i professionisti dei due presidi ospedalieri.

Per questo la Uil Fp chiede all'Asl di Sassari di avviare una riflessione organizzativa sulla possibilità di istituire una struttura anestesiologica e di terapia antalgica coordinata tra il Civile e il Marino, valorizzando le professionalità già presenti e mettendo a disposizione le risorse necessarie.

"Un investimento di questo tipo potrebbe contribuire non soltanto a migliorare la qualità dell'assistenza, ma anche a rafforzare l'attività chirurgica, favorire percorsi di recupero più appropriati e rispondere a un bisogno sanitario spesso sottovalutato", sostiene il sindacato.

La richiesta è quindi quella di inserire il riconoscimento dell'ospedale di Alghero come struttura di Primo Livello tra gli obiettivi concreti della programmazione sanitaria regionale e aziendale.

A concludere è Oscar Campus, segretario aziendale Uil Fp Asl Sassari, che ribadisce la necessità di accompagnare l'impegno degli operatori sanitari con un adeguato potenziamento organizzativo e strutturale: "Alghero non chiede privilegi, chiede il riconoscimento del ruolo che già svolge nella sanità sarda. Il diritto a non soffrire non è un privilegio, ma un diritto del cittadino".

La Uil Fp assicura che continuerà a sostenere le iniziative per la valorizzazione delle attività chirurgiche, la tutela dei professionisti e il potenziamento dei servizi sanitari. "Difendere e potenziare l'Ospedale di Alghero significa difendere il diritto alla salute di un intero territorio".