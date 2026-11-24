Quattro piazze, dieci appuntamenti e i Negrita come ospiti principali: è questa la formula scelta dal Comune di Cagliari per accompagnare residenti e visitatori verso il 2027.

Rock, pop, rock’n’roll, musica elettronica, spettacoli e brindisi collettivi. La notte di San Silvestro offrirà la possibilità di scegliere tra concerti e atmosfere differenti, spostandosi tra alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

Il programma, presentato questa mattina a Palazzo Bacaredda, punta su un Capodanno diffuso, capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare il centro di Cagliari in un luogo di incontro e condivisione.

I Negrita sul palco principale: la festa comincia alle 21:30

L’appuntamento musicale più atteso sarà quello con i Negrita, che accompagneranno il pubblico nel passaggio dal 2026 al 2027.

La serata nell’area di Largo Carlo Felice e piazza Yenne prenderà il via alle 21:30 con Moses, al quale sarà affidata l’apertura dello spettacolo.

Alle 22:40 arriverà il momento dei Negrita, che saliranno sul palco per un concerto destinato a proseguire fino a pochi minuti dopo la mezzanotte.

Sarà dunque la band rock ad accompagnare il pubblico nel momento più atteso della serata, quello del brindisi per salutare il nuovo anno.

Ma la musica non finirà con il concerto. A seguire è previsto un dj set per continuare a ballare e festeggiare, mentre la conduzione sarà affidata a Nicola Ignazio Ximenes.

Da Santa Croce a San Cosimo: quattro piazze, quattro atmosfere

La vera particolarità del Capodanno cagliaritano sarà però la possibilità di vivere contemporaneamente spettacoli differenti.

Mentre i Negrita si esibiranno sul palco principale, nelle altre piazze la musica accompagnerà il pubblico con proposte pensate per gusti ed età diverse.

In piazza Santa Croce si esibirà Mr Fantasy, mentre piazza Garibaldi ospiterà il gruppo Dancalia.

In piazza San Cosimo, invece, spazio a Patrick Atzori & The Crazy Slivers.

E dopo la mezzanotte la festa continuerà con gli spettacoli musicali e i dj set che vedranno coinvolti Simonluca Dj, Bettosun Dj, Sardinia Rockabilly Family e Tommy Mad Dj.

In tutte le piazze sono previsti i brindisi per il nuovo anno e musica fino a notte fonda.

L’idea è offrire un Capodanno nel quale non sia necessario concentrarsi in un unico luogo: ogni piazza avrà la propria proposta musicale e il pubblico potrà scegliere come trascorrere la notte più lunga dell’anno.

Perché Cagliari ha scelto un Capodanno diffuso?

A presentare il programma, a Palazzo Bacaredda, sono state la vicesindaca e assessora Cristina Mancini, l’assessora Maria Francesca Chiappe e la presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo Marta Mereu.

«Anche quest’anno abbiamo scelto un Capodanno diffuso e aperto a tutte e tutti», ha spiegato la vicesindaca Mancini, sottolineando la volontà di proporre una festa capace di coinvolgere più piazze e quartieri della città.

La scelta si inserisce nel percorso delle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale, tra cui Estate cagliaritana, Si muove la città, Carmine 2026 e Cinema all’aperto.

L’obiettivo è fare della notte di San Silvestro una «occasione di incontro e condivisione, capace di valorizzare Cagliari, attrarre visitatori e favorire la socialità in sicurezza».

Una festa che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, potrà contribuire anche ad animare le attività commerciali e ricettive, distribuendo il pubblico in diverse zone del centro.

Un Capodanno da 500mila euro: metà Regione, metà Comune

Tra gli aspetti evidenziati durante la presentazione c’è anche quello economico.

Il Capodanno 2027 avrà un budget complessivo di 500mila euro, finanziato per metà dalla Regione Autonoma della Sardegna e per metà dal Comune di Cagliari.

A ricordarlo è stata l’assessora Maria Francesca Chiappe, che ha inoltre confermato la collocazione del palco principale in piazza Yenne, nell’area interessata dagli spettacoli di Largo Carlo Felice.

Per l’Amministrazione, il modello diffuso risponde a una precisa idea di sostenibilità.

La vicesindaca Cristina Mancini ha richiamato quattro aspetti fondamentali.

Il primo è la sostenibilità sociale, con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti la possibilità di partecipare a un momento di svago e aggregazione.

Il secondo riguarda la sostenibilità economica: secondo l’Amministrazione, non sarebbe opportuno destinare milioni di euro di risorse pubbliche a poche ore di spettacolo. Da qui la scelta di distribuire gli appuntamenti e creare opportunità anche per le attività commerciali e ricettive.

C’è poi la sostenibilità amministrativa, perseguita attraverso un bando pubblico per individuare una proposta progettuale costruita sulle caratteristiche della città.

Infine, la sostenibilità ambientale, che porterà a una scelta precisa: a Cagliari non sono previsti fuochi d’artificio per il Capodanno, anche nel rispetto degli animali.

«Il nostro obiettivo è fare politica culturale tutti i giorni»

Il Capodanno non viene considerato dall’Amministrazione soltanto un grande evento musicale, ma anche un tassello della programmazione culturale cittadina.

«Il nostro obiettivo è fare politica culturale tutti i giorni», ha sottolineato la presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Mereu.

La presidente ha evidenziato il carattere inclusivo del programma, pensato per mettere insieme artisti e generi differenti e parlare a generazioni diverse, valorizzando allo stesso tempo la città.

L’organizzazione della manifestazione è affidata a Vox Day, la società che si è aggiudicata il bando pubblico del Comune di Cagliari e che, durante la presentazione alla stampa, era rappresentata da Davide Catinari.

La formula conferma quella adottata nelle precedenti edizioni: una grande festa urbana distribuita in più piazze, con concerti, spettacoli e intrattenimento.