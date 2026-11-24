Una vera e propria base logistica della contraffazione nel centro di Olbia, con oltre 1.700 articoli falsi pronti per essere immessi sul mercato. È quanto scoperto dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari nell'ambito di un'attività di controllo finalizzata al contrasto della contraffazione dei marchi e alla tutela del Made in Italy.

L'operazione, condotta dal Gruppo di Olbia, ha portato al sequestro di borse, accessori e articoli di pelletteria che riproducevano fedelmente i prodotti di alcuni dei più noti marchi del lusso internazionale, tra cui Gucci, Prada, Fendi, Christian Dior e Louis Vuitton.

In particolare, all'interno di un'abitazione privata situata nel centro cittadino, i finanzieri hanno individuato un magazzino nel quale erano custoditi, abilmente nascosti, decine di scatoloni contenenti la merce contraffatta. I due cittadini senegalesi che occupavano l'immobile non sono stati in grado di fornire documentazione che ne attestasse la provenienza lecita.

I prodotti presentavano un livello di riproduzione particolarmente accurato, non soltanto nelle caratteristiche estetiche, ma anche nelle confezioni. Gli articoli erano infatti corredati da shopper, packaging con i loghi delle maison e persino certificati di garanzia e autenticità, realizzati per rendere le imitazioni ancora più simili agli originali e ingannare i potenziali acquirenti.

I controlli sono stati successivamente estesi a una seconda abitazione privata, riconducibile al medesimo proprietario e occupata da altri tre cittadini di nazionalità gambiana. Con il supporto dell'unità cinofila antidroga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 90 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 11 grammi di cocaina.

Complessivamente sono cinque le persone, tutte regolarmente presenti sul territorio nazionale e prive di occupazione, denunciate alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per le condotte contestate, relative alla commercializzazione e detenzione di prodotti con segni falsi e, per uno dei profili emersi, alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione conferma l'attività di controllo della Guardia di Finanza sul territorio, a tutela del Made in Italy, della sicurezza dei consumatori e della libera concorrenza, oltre che nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.