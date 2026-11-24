"Ho visto il diavolo". È una delle annotazioni più forti contenute nel diario personale di Papa Francesco, uno scrigno di pensieri e riflessioni custoditi per oltre trent'anni in un'agenda nera. Appunti scritti a mano, con una calligrafia minuta, che raccontano il lato più intimo di Jorge Mario Bergoglio, dal 1992 al 2024.

A raccoglierli è il cardinale argentino Fernández nel libro "Il diario personale di Papa Francesco", pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana e distribuito in 94 Paesi. Un volume che restituisce uno spaccato della vita spirituale e personale di Bergoglio, attraverso annotazioni che attraversano anni di impegno ecclesiastico e il suo pontificato.

Tra le pagine emerge anche un appunto del 21 luglio 2013, nel quale Francesco scrive: "Il 13 marzo mi hanno eletto Papa".

Particolarmente significative sono le riflessioni relative alla crisi spirituale vissuta tra il 2021 e il 2022. In quel periodo, il Pontefice annotava le proprie inquietudini e la percezione di attacchi spirituali sempre più intensi: «Gli attacchi del diavolo, sotto vari aspetti, sono aumentati, sono più forti e più improvvisi».

Tra gli scritti compaiono anche parole ancora più inquietanti: "Ho visto il diavolo" e "Ieri notte ho visto l'ingresso dell'inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po' e mi ha terrorizzato".

Sono testimonianze personali che restituiscono una dimensione meno conosciuta di Francesco, fatta di dubbi, paure, riflessioni e momenti di profonda spiritualità. Un diario che permette di avvicinarsi alla sua interiorità attraverso le parole che aveva scelto di affidare alle pagine della sua agenda.