Oltre 3,5 milioni di euro per riqualificare strutture, potenziare i servizi e mettere in sicurezza le infrastrutture del territorio. La Città metropolitana di Sassari ha dato il via libera a quattro progetti esecutivi che interessano Benetutti, il capoluogo e diversi Comuni del Meilogu, con interventi che spaziano dalla valorizzazione turistica delle terme alla manutenzione della rete viaria provinciale.

A Benetutti, nel Goceano, sono previsti 400mila euro per la riqualificazione del compendio delle Terme di San Saturnino. Il progetto, redatto dall'architetto David Foddanu e già autorizzato dalla Giunta comunale, punta a trasformare l'area termale in un centro di accoglienza e promozione turistica.

A Sassari, invece, l'ex Centro ecologico di Serra Seccas sarà riconvertito nella nuova sede territoriale dell'Ente acque della Sardegna (Enas). L'intervento, dal valore di 1,25 milioni di euro, è stato progettato dall'architetto Antonio Giuseppe Paglia ed è interamente finanziato dall'Ente, senza costi per il bilancio della Città metropolitana.

Una parte consistente delle risorse riguarda anche la sicurezza stradale. Grazie ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno risanate cinque infrastrutture del Meilogu lungo le strade provinciali 8/dir, 11, 83, 124 e 30. Il progetto, firmato dall'ingegnera Elena Demartis, comprende il ponte sul Rio Frida, il ponte Oinu, il ponte Santale e il manufatto sulla provinciale 30 danneggiato dall'alluvione del maggio 2023.

A questi interventi si aggiungono i lavori, per un importo di 1,25 milioni di euro, già approvati per i cavalcavia e i sovrappassi della strada provinciale Sassari-Ittiri. Le opere interesseranno i territori di Sassari, Usini e Uri, lungo una delle principali direttrici dell'area metropolitana.

A commentare il programma di interventi è il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Mascia, che sottolinea il ruolo dell'Ente nella programmazione e nella valorizzazione dei territori, "Vogliamo che la Città metropolitana sia presente, attenta e operativa, capace di ascoltare i territori. I 66 Comuni devono poter riconoscere nell'Ente metropolitano un punto di riferimento" afferma il primo cittadino.

"È questa la visione che orienta la nostra azione: mettere a sistema risorse, competenze e opportunità per uno sviluppo equilibrato. La sicurezza di chi percorre ogni giorno le strade metropolitane è una priorità assoluta", conclude il sindaco.