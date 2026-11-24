Cagliari si prepara a vivere oltre quaranta giorni di festa, con un Natale che coinvolgerà il centro storico, i quartieri, i mercati civici e gli spazi della Fiera. Dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a un calendario di iniziative che unirà mercatini, spettacoli, musica, cultura e solidarietà, con un'attenzione particolare alla valorizzazione del commercio locale.

Due i grandi appuntamenti che accompagneranno le festività: “Il Grande Natale di Cagliari - Tutto il Natale. Tutta Cagliari” e il “Dicembre Cagliaritano”, realizzati attraverso la collaborazione tra Comune di Cagliari, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Fiera di Cagliari e commercianti cittadini.

L'obiettivo è rendere le iniziative natalizie accessibili a tutta la città, sostenendo le attività commerciali e valorizzando anche luoghi strategici come piazza del Carmine. Il programma coinvolgerà inoltre i quartieri e i mercati civici di Is Bingias, Piazza Nazzari e via Quirra.

"Grazie all’iniziativa del Comune, i mercatini di Natale tornano finalmente in piazza del Carmine, che resterà viva per quaranta giorni, dal 1° dicembre all’Epifania - ha affermato Carlo Serra, assessore allo Sviluppo economico e ai settori produttivi -. È una sfida condivisa su cui abbiamo puntato molto e che siamo certi conquisterà i cagliaritani".

Si parte il 27 novembre con il Dicembre Cagliaritano, il programma promosso dall'Assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo, pensato per animare le strade cittadine e accompagnare anche lo shopping natalizio. Dal 27 novembre al 30 dicembre sono previste 12 serate speciali in altrettante vie della città. Dalle 17:30 alle 20:30, il centro e i quartieri ospiteranno musica dal vivo, teatro, performance artistiche e spettacoli itineranti, trasformando gli spazi urbani in luoghi di incontro e socialità.

"Abbiamo costruito un programma tra musica dal vivo, teatro e arti performative in dodici vie cittadine, pensato per accompagnare lo shopping serale e sorprendere chi passeggia in centro - ha spiegato Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura, spettacolo e turismo -. Dal 27 novembre al 30 dicembre, tra le 17:30 e le 20:30, animeremo gli spazi urbani. Tra le novità, anche con una figura danzante itinerante, che verrà accompagnata dal canto dal vivo".

Dal 1° dicembre al 6 gennaio entrerà nel vivo “Il Grande Natale di Cagliari - Tutto il Natale. Tutta Cagliari”, coordinato dal Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio Emanuele II, che si occuperà della realizzazione e della gestione dei mercatini e del villaggio natalizio.

L'edizione 2026 segna anche un traguardo importante: dieci anni dalla nascita dei mercatini di Natale, avviati nel 2016 su iniziativa dei commercianti del centro storico.

"Quest’anno tagliamo il traguardo dei dieci anni di mercatini, con quasi settanta operatori e il ritorno in piazza del Carmine - ha sottolineato Emanuele Frongia, organizzatore e rappresentante del CCN -. È una scommessa nata dai commercianti che guarda oltre il solo aspetto economico: vogliamo valorizzare la città e rafforzare la funzione sociale di questi spazi".

Saranno 63 le casette in legno, per un totale di 67 operatori, aperte indicativamente tutti i giorni dalle 10 alle 21. La distribuzione interesserà tre aree: 27 casette in corso Vittorio Emanuele II, 11 in piazza Yenne e 25 nel nuovo Villaggio di Natale di piazza del Carmine.

Una vetrina dedicata anche alle produzioni e alle eccellenze dell'isola: 62 espositori su 67, pari al 92,5%, provengono dalla Sardegna. Di questi, 53 arrivano dal Sud Sardegna, quattro dal Nord Sardegna, quattro dall'Oristanese e uno dall'Iglesiente. Presenti anche due realtà pugliesi e tre tunisine. Tra gli espositori figurano 25 artigiani, 20 operatori del proprio ingegno, 18 commercianti e quattro aziende agricole, con proposte che spaziano da creazioni artistiche e gioielli ad accessori, decorazioni e specialità agroalimentari.

La grande novità sarà il ritorno in piazza del Carmine, che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio. Accanto alle casette troverà spazio il Christmas Roller Park, una pista di pattinaggio a rotelle a basso impatto ambientale, aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 22 e nei festivi anche al mattino. Sarà possibile noleggiare i pattini direttamente sul posto e partecipare a serate a tema, con tariffe agevolate per i tesserati della Federazione Skate Italia.

Nella piazza sarà allestita anche un'area gastronomica con tavoli e panche. L'11 e il 12 dicembre, dalle 17 alle 22, spazio inoltre alla decima edizione del Cagliari International Wine&Food Festival, organizzato da APS Promo Eventi. In programma la partecipazione di 60 cantine e oltre 200 etichette in degustazione, con particolare attenzione ai vini biologici e al Vermentino. Previste anche masterclass gratuite.

Non mancherà la solidarietà. In piazza del Carmine sarà presente Iannas Srl Società Benefit, che coinvolgerà gli allievi dei propri percorsi formativi in una serie di servizi gratuiti per i visitatori: tagli di capelli, acconciature, make-up, piccoli laboratori di sartoria e assistenza pratica per l'utilizzo di smartphone e applicazioni.

Il Natale coinvolgerà anche le altre piazze del centro. In piazza Yenne sarà posizionato un pianoforte a coda a disposizione di chiunque voglia suonare e regalare musica ai passanti. Accanto troverà spazio una scacchiera gigante, con tornei lampo per ragazzi, simultanee e corsi introduttivi di backgammon organizzati dall'associazione Mo.S.Ca. (Nuovo Movimento Scacchistico Cagliaritano).

In corso Vittorio Emanuele II i più piccoli potranno invece visitare la Casetta di Babbo Natale. Le strade del centro saranno animate da parate, spettacoli itineranti, truccabimbi e personaggi curati da Seconda Stella, tra elfi, mascotte, il Grinch e la Regina dei Ghiacci. Ad accompagnare l'atmosfera delle feste ci saranno anche le melodie della Banda musicale Giuseppe Verdi di Sestu.

Spazio anche alla lettura e alla creatività con la Libreria Tuttestorie, che proporrà dieci appuntamenti tra la propria sede e piazza del Carmine. In programma letture animate, laboratori creativi e sensoriali, incontri con illustratori, la giocoleria comica del Jongo Show e un Drum Circle aperto a tutti.

A completare il calendario sarà la 44ª edizione di Fiera Natale, negli spazi di viale Diaz. Un appuntamento storico che quest'anno porterà il titolo “Il Natale racconta la Sardegna”, con un percorso dedicato all'artigianato, alla creatività e alle produzioni tipiche isolane.

"Con la quarantaquattresima edizione, intitolata Il Natale racconta la Sardegna, Fiera Natale vuole offrire alle famiglie un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio, fare acquisti e vivere insieme l’atmosfera delle feste - ha affermato Cristiano Erriu, direttore generale del Centro Servizi Promozionali per le Imprese -. Tra le novità spicca uno spazio dedicato ai vitigni autoctoni con la partecipazione delle cantine sarde, accanto a eccellenze agroalimentari, artigianato artistico, moda e iniziative culturali".

Un calendario articolato che punta a trasformare le festività in un'occasione di incontro e partecipazione, coinvolgendo non soltanto il centro storico ma l'intero tessuto cittadino. Il programma completo e gli aggiornamenti sugli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali istituzionali del Comune di Cagliari.