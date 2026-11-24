Due uomini sono stati arrestati a Sassari dalla Polizia di Stato con le accuse di furto aggravato, tentata estorsione, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Decisivo l'intervento delle Volanti, che sono riuscite a collegare due distinti episodi e a individuare in breve tempo i presunti responsabili.

Tutto è iniziato in corso Vico, dove una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata fermata da una coppia che ha raccontato agli agenti di aver appena subito il furto di un telefono cellulare, seguito da una richiesta di denaro per riaverlo.

Poco prima, l'uomo aveva lasciato la moglie all'interno della propria automobile, mentre si era recato all'ufficio postale di via XXV Aprile per effettuare un prelievo. Approfittando della sua assenza, un uomo si sarebbe introdotto rapidamente nell'abitacolo, impossessandosi del cellulare, mentre un complice era rimasto all'esterno dell'auto a fare da supporto. I due si erano poi allontanati.

Le urla della donna avevano richiamato l'attenzione del marito, che era tornato immediatamente alla vettura. Ma la vicenda non si sarebbe conclusa con il furto: poco dopo, i responsabili avrebbero infatti utilizzato proprio il telefono sottratto per chiamare la donna, minacciando la coppia e chiedendo 20 euro in cambio della restituzione del dispositivo.

Mentre gli agenti stavano raccogliendo le descrizioni dei due uomini, dalla Sala operativa è arrivata una seconda segnalazione. Due soggetti stavano creando disordini a bordo di un autobus del servizio urbano, tanto da costringere il conducente a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Raggiunto il mezzo, gli agenti hanno notato due uomini il cui abbigliamento corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita poco prima dalle vittime. Un particolare che ha spinto gli operatori ad approfondire la situazione e ad accompagnarli in Questura.

Qui le vittime li hanno riconosciuti come i presunti autori del furto e della successiva richiesta di denaro. Tra gli effetti personali dei due è stato inoltre trovato un cellulare della stessa marca e modello di quello sottratto alla coppia. La conferma è arrivata dalla prova del codice di sblocco: il dispositivo si è aperto proprio con il codice comunicato dal legittimo proprietario.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini, accortisi che le vittime avevano contattato le forze dell'ordine, avrebbero anche danneggiato lo schermo del telefono nel tentativo di comprometterne l'utilizzo.

Durante le operazioni, i due hanno opposto resistenza agli agenti, rendendo necessario un ulteriore intervento per procedere all'arresto.

Al termine delle formalità di rito, entrambi sono stati accompagnati alla Casa circondariale di Sassari-Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un intervento che, grazie alla tempestività degli operatori e al collegamento tra le due segnalazioni, ha permesso di individuare i presunti responsabili e recuperare il telefono sottratto.