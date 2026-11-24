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Un malfunzionamento individuato dal sistema di telecontrollo di Abbanoa causerà l'interruzione della fornitura d'acqua in alcune zone di Sassari a partire dalle 6:30 di oggi, martedì 24 novembre, fino al primo pomeriggio, durante l'intervento di riparazione sulla condotta 'Monte Oro-Ponte Rosello', situata in viale Porto Torres. Le aree interessate sono Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sacro Cuore, Monte Rosello Basso, Porcellana, Piandanna e il centro storico.
I tecnici dell'azienda idrica hanno rilevato una rottura in un tratto di 800 millimetri di diametro, che necessita della completa sostituzione di un giunto d'acciaio. Il componente speciale verrà prodotto durante la notte dall'officina dell'impresa incaricata della manutenzione, così da essere pronto per l'alba di domani, quando avrà inizio la rimozione del vecchio giunto.
Per mantenere le riserve del serbatoio di via Milano, invece, l'erogazione è stata sospesa fino alle 8 nei quartieri Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari 2, Mte Furru, Badde Pedrosa.
Abbanoa garantisce che il servizio sarà ripristinato al più presto, anche prima del previsto, nel caso in cui i lavori terminino anticipatamente.